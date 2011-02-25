Запретили посылки, которые угрожают жизни и здоровью людей
14:34, 25 февраля 2011Страна
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Президент подписал закон
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» (№ 2984–VI).
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла данный закон.
Законом запрещаются к пересылке в почтовых отправлениях вложения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, приводить к уничтожению или порче (повреждению) других почтовых отправлений и почтового оборудования.
Перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, порядок их изъятия из почтовых отправлений и распоряжения ими определяются Кабинетом министров Украины.
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