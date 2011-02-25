Запретили посылки, которые угрожают жизни и здоровью людей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» (№ 2984–VI).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла данный закон.

Законом запрещаются к пересылке в почтовых отправлениях вложения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, приводить к уничтожению или порче (повреждению) других почтовых отправлений и почтового оборудования.

Перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, порядок их изъятия из почтовых отправлений и распоряжения ими определяются Кабинетом министров Украины.

