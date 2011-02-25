Погода на субботу

Завтра в северных и восточных областях Украины без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег (ночью в центральных областях местами).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах - гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, на востоке страны и севере Левобережья до 20°, днем 5-10° мороза, в южных областях и в Закарпатье ночью 7-12°, днем 0-5° морозв.

В Крыму небольшой снег и дождь, температура ночью 1-6° мороза (на Южном побережье 0-2° тепла), днем 2-7° тепла.

В Киевской области в субботу осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.