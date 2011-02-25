Чем закончится прокурорская проверка сети ЛЖВ?

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ представление о защите права ВИЧ-инфицированных лиц на качественное непрерывное лечение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, Н.КАРПАЧЕВА информировала генпрокурора о многочисленных обращениях мировых и отечественных организаций, которых беспокоит препятствие лечению больных СПИДОМ, что составляет реальную угрозу их жизни.

По информации организаций, борющихся с эпидемией СПИДа, в конце января 2011 года Генеральная прокуратура Украины начала широкомасштабную проверку Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. О своих намерениях относительно проведения соответствующих расследований в данной сфере сообщили также департаменты МВД Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и нелегальной торговлей наркотиками. Из-за этого теперь фактически не работают ни Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, ни ее региональные филиалы. Поэтому в ближайшее время больные СПИДОМ и инфицированные ВИЧ могут быть лишены получения крайне необходимых услуг. В целом сеть предоставляет услуги 33 тыс. 100 взрослым и 4 тыс. 400 детям.

Также из-за проверки сети могут быть сорваны реализация в Украине программы 6-го раунда Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и 10-й раунд переговоров с этим фондом о получении средств.

Как известно, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, – главный получатель средств Глобального фонда борьбы со СПИДом – играет важную роль в решении проблемы ВИЧ/СПИДа в Украине, защищает права ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом и способствует реализации Национальной программы преодоления ВИЧ/СПИДа.

Для предотвращения нарушения права 37 тыс. 500 лиц, больных СПИДом и ВИЧ-инфекцированных на получение непрерывного качественного лечения, Омбудсман Украины в своем обращении предлагает генеральному прокурору взять под личный контроль прокурорскую проверку Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.