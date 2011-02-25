Президент - против резкого поднятия пенсионного возраста для женщин
"Нужно принять мужественное решение"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается против резкого повышения пенсионного возраста для женщин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».
«Нам нужно принять мужественное решение. Оно непростое. Это экзамен для нас для всех – повышение возраста. Я категорически против того, чтобы это делалось резко. Сегодня было 55, завтра - 60 (лет). Я категорически против», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что выступает за постепенное повышение пенсионного возраста на протяжении нескольких лет для женщин, а со временем - и для мужчин.
«Нам нужно посмотреть на весь мир, на мировую тенденцию, которая есть в мире. Почему в мире такая тенденция, а мы имеем такую? Потому что мы сильно богатые? Или мы не богатые, а мы безответственные, и мы не честные?», - заметил он.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста должен обсуждаться с представителями общественности.