В Крыму на выходные - штормовое предупреждение
11:58, 25 февраля 2011Страна
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Порывы ветра - 20 м/сек
Крымское управление МЧС Украины объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие три дня из-за возможного ухудшения погодных условий.
«25-27 февраля в Крыму ожидается мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и метель, на дорогах - гололедица», - говорится в пресс-релизе ведомства, которым располагает УНИАН.
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, на побережье и в акватории Черного и Азовского морей - до 25 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до нуля, днем - 0-5 градусов тепла.
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