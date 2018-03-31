В Украине ликвидируют участковых врачей

Через три года всех нас будут обслуживать не привычные участковые, которые лечат отдельно детей и взрослых, а семейные врачи, «скорая» будет приезжать не позже, чем через 20 минут в любое село (в городе — через 10 минут), а больницы перестанут жаловаться на нехватку коек и лекарств. Все это должно стать реальностью в ходе медицинской реформы, которая сначала пройдет в виде эксперимента в трех областях: Винницкой, Донецкой и Днепропетровской (он здесь уже запускается). Официально же эксперимент стартует, скорее всего, в марте, после того, как в Раду будет подан соответствующий законопроект. Как уверяет куратор реформы, замглавы президентского секретариата Ирина Акимова, реформа будет идти по трем направлениям: изменение сети лечебных учреждений, системы финансирования (у больниц будет больше прав в распоряжении средствами, которые они смогут пускать на надбавки врачам, например) и контроля качества. Ключевой аргумент: Украина — на одном из первых мест в Европе по количеству койко-мест и одновременно — по уровню смертности. А это значит, что у нас много больниц, «съедающих» бюджетные деньги, где не могут оказать достойную помощь.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ОКРУГА. Реформа предполагает ликвидировать привычную сеть районных больниц. Всю страну поделят на госпитальные округа, в каждом из которых будут больницы четырех типов. Например, в Донецкой области предполагается создать не менее 39 госпитальных округов и 74 центра оказания первичной медпомощи, где будут работать семейные врачи, рассказала «Сегодня» первый замначальника Донецкого облздрава Тамара Цыганок. В Винницкой — около 10 округов.

БУДУТ СОКРАЩАТЬ? Врачи опасаются, что в ходе реформы их будут сокращать. «Нас собирали на совещание. Тех, кто младше 50 лет, предлагают за полгода перепрофилировать на семейных врачей, которые будут лечить и взрослых, и детей, — рассказала врач-педиатр Ирина К. — А педиатры будут считаться узкопрофильными специалистами. Но если педиатру легко переключиться на лечение взрослых, то терапевту на детей — сложно. А что будет с теми, кто старше 50 — не говорят, наверное, будут увольнять». Впрочем, чиновники уверяют, что сокращений не будет. «Вопрос об увольнении врачей сейчас вообще не стоит», — уверяет Акимова. «У нас нехватка врачей. Но небольшое количество медиков будут переучивать», — отметила Цыганок.

«СКОРАЯ». В Днепропетровской области, где уже идет реформа, пока довольны не все. Например, недавно здесь умер молодой мужчина, страдавший эпилепсией, не дождавшись «скорой». Местные жители винят реформу — мол, раньше была своя «скорая», приезжавшая за считанные минуты, теперь же бригада добирается к ним из райцентра. Губернатор Днепропетровщины, напротив, заверил, что после реформы «скорая» будет приезжать намного быстрее. В частности планируется, что на вызов будет выезжать ближайшая машина. Все «скорые» предполагается оснастить GPS-навигаторами. Известный врач Евгений Комаровский считает, что адекватный семейный врач может экономить государству тысячи тысяч, причем и «скорой» придется выезжать намного реже: «Но сначала надо «сделать» семейных врачей, а потом уже реформировать больницы и прочее». Иначе, считает он, из-за большого количества безграмотных семейных медиков люди не будут получать нормальную помощь.

ПЯТЬ ШАГОВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕФОРМЫ

1. Каждая область будет поделена на госпитальные округа (каждый будет обслуживать 100 000 человек). В округе будет одна многопрофильная больница, больница интенсивного лечения, одна больница для восстановительного лечения, одна больница для планового лечения хронически больных, один хоспис и одно заведение медико-социальной помощи.

2. В простых случаях (простуда, небольшие травмы) помощь будут оказывать семейные врачи, как взрослым, так и детям, а в случае нужды — направлять на лечение в стационар. На семейных врачей будут переучивать узкопрофильных специалистов, которых слишком много.

3. Требования к «скорой помощи» будут более жесткими: бригада должна будет приехать на вызов в городе за 10 минут, а в селе — за 20 минут (сейчас норматив по городу 15 минут, по сельской местности — 30 минут).

4. Зарплата врачам будет состоять из двух частей: ставка и доплата за качество работы, правда, по каким критериям их будут оценивать, пока точно неизвестно (коэффициенты предстоит утвердить Минздраву).

5. Сейчас реформа стартовала в трех областях: Донецкой, Днепропетровской и Винницкой в качестве эксперимента, который продлится три года.

segodnya.ua