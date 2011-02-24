Необходимы 4 000 евро для парня, больного раком!

Денису Немченко из Харькова - всего 15. Он серьезно занимался футболом и мечтал о спортивной карьере. Но обычная спортивная травма обернулася страшной болезнью - саркомой Юинга. Сейчас парень проходит химиотерапию и ждет операции по замене пораженного участка ноги протезом. Протез Денису нужен высокотехнологичный, он будет расти вместе с парнем и избавит его от необходимости повторных операций. Его заказали в Германии. Стоимость - 10 300 евро. Большую часть суммы семья собрала. Но до 25 февраля необходимо собрать еще 4 000 евро. Мама воспитывает Дениса одна. И обращается ко всем с просьбой помочь собрать эти деньги и подарить сыну надежду на выздоровление.

Телефон мамы Жанны: 067-77-67-128.

Реквизиты для оказания помощи:

АО «РайффайзенБанк Аваль»

МФО: 380805

ИНН: 2669100621

Р / с: 262082209929

Получатель: Немченко Жанна Владимировна

Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение сына, Немченко Дениса