Кабмин увеличил размеры помощи при рождении детей

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплат увеличенных размеров помощи при рождении детей.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, после вступления в силу этого постановления в Украине начнутся выплаты помощи при рождении детей в соответствии с новым порядком.

По информации С.ТИГИПКО, с 1 января объем выплат за рождение первого ребенка эквивалентен 22 прожиточным минимумам, что на начало года соответствует 17,952 тыс. грн. Объем разовой выплаты сразу после рождения – 7,344 грн., размер ежемесячных выплат в течение года – 884 грн.

Выплата при рождении второго ребенка эквивалентна 45 прожиточных минимумов, общая сумма – 36,72 тыс. грн., разовая выплата после рождения – 7,344 тыс. грн., ежемесячно в течение двух лет будет выплачиваться 1,224 тыс. грн.

При рождении третьего и последующих детей объем выплат будет эквивалентен 90 прожиточным минимумам, или 73,44 тыс. грн. на начало года. Разовая выплата после рождения составит 7,344 тыс. грн., затем в течение трех лет ежемесячно будет выплачиваться 1,836 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что до конца года помощь при рождении детей вырастет на 60%. В частности, помощь при рождении первого ребенка в конце года будет составлять 19,1 тыс., грн., при рождении второго ребенка – 39,2 тыс. грн., а при рождении третьего ребенка – 78,3 тыс. грн.

Кроме того, Верховная Рада 17 февраля т.г. приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", которым еще увеличивается размер выплаты помощи при рождении ребенка.

Согласно документу, помощь при рождении ребенка будет оказываться в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка (24 тыс. 480 грн.); кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка (48 тыс. 860 грн.); кратной 120 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка (97 тыс. 920 грн.).

Справка УНИАН. 17 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи с детьми" по выплате помощи при рождении ребенка». В соответствии с этими изменениями, помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Согласно закону, с 1 января 2011 года «помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума – на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума – на третьего и каждого следующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единоразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год» предусматривает уровень прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2011 года – 816 грн.; с 1 апреля 2011 года – 832 грн.; с 1 октября 2011 года – 853 грн.; с 1 декабря 2011 года – 870 грн.

Соответственно, помощь на первого ребенка с 1 января т.г. составляет 17 тыс. 952 грн. (на второго – 36 тыс. 720 грн.; на третьего – 73 тыс. 440 грн.), с 1 апреля – на первого ребенка – 18 тыс. 304 грн. (на второго – 37 тыс. 440 грн., на третьего – 74 тыс. 880 грн.); с 1 октября – на первого ребенка – 18 тыс. 766 грн. (на второго – 38 тыс. 385 грн., на третьего – 76 тыс. 770 грн.); с 1 декабря – на первого ребенка – 19 тыс. 140 грн. (на второго – 39 тыс. 150 грн., на третьего – 78 тыс. 300 грн.).