Завтра в Украине ожидается небольшой снег

Завтра в Украине, кроме восточной части, ожидается небольшой снег, в западных областях умеренный.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 19°, днем 5-10° мороза, в южных областях и в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Крыму мокрый снег, днем с дождем, температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.