В Чернигове женщина родила первенца в 66 года

В Чернигове женщина родила первого ребенка в 66 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Черниговского родильного дома Василий Гусак.

По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым. Девочка весит более 3 кг 300 гр и рост 54 сантиметра.

По мнению В. ГУСАКА, черниговская роженица является старейшей в Украине.

«Это первый случай в Украине и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.

Сейчас самочувствие матери и ребенка является нормальным, но, принимая во внимание возраст матери, они еще длительное время будут находиться под наблюдением врачей.