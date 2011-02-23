В Чернигове женщина родила первенца в 66 года
12:38, 23 февраля 2011Страна
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Первый случай в Украине и России
В Чернигове женщина родила первого ребенка в 66 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Черниговского родильного дома Василий Гусак.
По его словам, ребенок родился доношенным и здоровым. Девочка весит более 3 кг 300 гр и рост 54 сантиметра.
По мнению В. ГУСАКА, черниговская роженица является старейшей в Украине.
«Это первый случай в Украине и России тоже, когда женщина в таком возрасте родила первенца», - сказал врач.
Сейчас самочувствие матери и ребенка является нормальным, но, принимая во внимание возраст матери, они еще длительное время будут находиться под наблюдением врачей.
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