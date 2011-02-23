Частная и государственная медицины не должны конкурировать - Бахтеева

Частные и государственные учреждения здравоохранения должны быть не конкурентами, а работать в одном направлении на укрепление здоровья украинской нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА во время дебатов на тему «Государственная медицина лучше частной», организованных при поддержке Фонда эффективного управления Рината Ахметова.

По мнению народного депутата, ставить вопрос, какая медицина лучше - государственная или частная - некорректно, потому что оздоровление в частных учреждениях здравоохранения никогда не сможет подменить собой гарантированное Конституцией право человека на лечение в государственном стационаре.

"Задача государственной медицины заключается в том, чтобы защитить каждого больного члена общества, тогда как частная медицина заинтересована лишь в предоставлении более состоятельным слоям населения услуг, не предоставляемых государством. Предоставление максимальной помощи является обязанностью медицинского персонала государственного медучреждения, за выполнение которого врачи несут непосредственную ответственность, в том числе уголовную," - отметила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что персонал частной клиники таких гарантий не даст, поскольку без оплаты не возьмется за оказание медицинской помощи.

"Мы должны понимать, при всем уважении к людям в белых халатах, что частная медицина - прежде всего, бизнес," - констатировала народный депутат.

Она отметила, что в Украине нет достаточно эффективной ни государственной, ни частной медицины. "Наши соотечественники живут на 12-14 лет меньше, чем в странах Европы. Каждый час на 34 человека умирает больше, чем рождается, а каждые два часа умирает ребенок в возрасте до одного года. Добавим сюда тот показатель, что Украина лидирует среди стран СНГ по заболеваниям туберкулезом, травматизмом, инвалидностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями - и становится понятно, что государство должно немедленно реформировать систему здравоохранения", - убеждена Татьяна БАХТЕЕВА.

По словам народного депутата, идеализировать государственную медицину с ее бюрократизмом и коррумпированностью неправильно. "Впрочем, вместо рассуждений, мы должны подумать, как объединить лучший опыт государственной и частной медицины для достижения общих целей," - говорит она, напоминая, что 24 июля прошлого года Президент Виктор Янукович подписал закон «Об основах взаимодействия государства с частными партнерами». Именно он, считает председатель парламентского Комитета, наиболее полно дает ответ о сотрудничестве в области здравоохранения государства и частного инвестора.

"В первую очередь, такое партнерство позволяет переложить функции строительства, эксплуатации и содержания объектов здравоохранения на того, кто и должен заниматься этими вопросами - частный сектор. Это, соответственно, позволит не только повысить качество услуг, повышение квалификации медперсонала, который будет получать достойную заработную плату, но и позволит развивать отечественную отрасль здравоохранения, выводя ее на современный европейский уровень, конечным этапом которого станет переход на страховую медицину," - резюмировала Бахтеева.