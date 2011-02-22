Украинских врачей в Ливии заставляют работать под дулами автоматов "на благо революции"

В эпицентре массовых протестов в Ливии оказались около 3 тысяч украинцев, большинство из которых работают в сфере медицины. Украинские врачи рассказали, что их заставляют работать под прицелом автоматов "на благо революции". Об этом со ссылкой на "Комсомольскую правду в Украине" сообщает ТСН.

"То, что здесь творится, это настоящий ад... Третий день к нам в больницу поступают сотни раненых и убитых, морги переполнены", - рассказал терапевт центрального госпиталя Бенгази № 12 Михаил Фиртель, приехавший в Африку из Житомира.

По его словам, в субботу медиков собрали люди в военной форме и сообщили, что город теперь принадлежит оппозиции.

"В связи с огромным количеством раненых сказали, что смены у нас не будет, их отправили на мобильные медпункты, которые организовали во всех школах города. Что с нашими коллегами, мы не знаем, на связь они не выходят. Не исключено, что они работают под пулями", - добавил врач.

Он также отметил, что если сначала военные говорили вежливо, то в конце предупредили: если кто захочет сбежать - расстреляют на месте.

"Якобы мы в этой стране зарабатывали деньги, вот теперь нужно работать на благо революции. А то, что врачи сутки не отдыхали, их не волнует. Покидать территорию больницы мы уже не можем. На входе стоит охрана. Но у некоторых наших коллег есть жены и дети. Они вынуждены сидеть в подвале и ждать помощи", - рассказал Фиртель.

Журналистам "Комсомольской правды в Украине" удалось дозвониться до украинского посольства.

"К нам поступает информация о пострадавших украинцах, но мы не можем ее проверить, поскольку не работает связь и нет Интернета. Ситуация очень напряженная. Наши сотрудники не выходят на улицу - там постоянно слышатся автоматные очереди и взрывы. Здание посольства никто не охраняет, поэтому нам самим нужно быть начеку. Уехать отсюда мы тоже не можем - в стране нет бензина, кстати, очень тяжелая ситуация и с продовольствием", - рассказал один из дипломатов.

На этих словах в телефонной трубке послышались звуки автоматной очереди. "Вот видите, все и так слышно, будет ли эвакуация, сказать пока трудно. Информации нет", - добавил он, на этом связь оборвалась.