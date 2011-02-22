Украинскую медицину и деньги не спасут





Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что начатое в Украине реформирование системы здравоохранения не должно сводиться лишь к увеличению финансирования отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в поселке Першотравенск Барановского района во время рабочей поездки по Житомирской области.

“Я вам скажу, что это - очень запущенная общественная “болезнь”, - заметил В.ЛИТВИН, характеризуя ситуацию в сфере здравоохранения.

“Я всячески пытаюсь способствовать выделению средств из госбюджета, например, в этом году на реконструкцию районного территориально-медицинского объединения Емильчинского района Житомирской области в госбюджете предусмотрено 4 млн. грн.”, - уточнил В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, “в острых дискуссиях, которые развернулись в последние годы вокруг проблем реформирования здравоохранения, достаточно частыми становятся аргументы, суть которых сводится к банальной мысли о необходимости увеличения финансирования отрасли”.

Вместе с тем В.ЛИТВИН отметил, что увеличение финансирования сферы медицины без создания эффективных механизмов управления, рационального использования имеющихся ресурсов, не дает желаемых результатов. В то же время, по его мнению, отечественная система здравоохранения нуждается в значительном увеличении финансирования. При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что актуальность этого вопроса в большей степени определяется тем, насколько эффективно использованы выделенные средства. “Речь идет о том, что многое зависит от того, насколько увеличенные денежные потоки повлияют на объемы и качество медицинской помощи для населения, ее доступность и конечный результат”, - сказал В.ЛИТВИН.