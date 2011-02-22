Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН признал, что открытие первого в Украине перинатального центра откладывается минимум на месяц из-за задержки с финансированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции. По словам С. ЛАРИНА, открыть пилотный проект перинатального центра в Кировограде на базе областной больницы планировалось до 1 июня 2011.

«Мы не успеем, поскольку средства до сих пор не распределены. Стоимость проекта - 22 млн. грн, из которых 10 млн. грн. стоит оборудование », - отметил губернатор.

Он сообщил, что из областного бюджета выделено более 1 млн. грн. на проектно-сметную документацию строительства, которая сейчас проходит экспертизу.

«Главное, чтобы сделали качественно и современно», подчеркнул С. ЛАРИН.

Напомним, Кировоградская область готовится стать первой в Украине, где согласно национального проекта «Новое качество охраны материнства и детства», откроется современный перинатальный центр.

Статистика материнской смертности в регионе превышает общегосударственный показатель вдвое. По данным Минздрава общая смета проекта на все регионы составит 320 млн. грн.