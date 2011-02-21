Фонд Ахметова закупил оборудование для Ровенского онкодиспансера

На днях в Ровно был подписан меморандум о сотрудничестве между фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», Ровенской областной государственной администрацией и Ровенским областным онкологическим диспансером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Благодаря фонду в учреждении будет установлен линейный укоритель, современный компьютерный томограф и другое оборудование для проведения лучевой терапии и диагностики рака общей стоимостью 22 млн. грн.

На базе высокотехнологичного оборудования в диспансере будет создан региональный центр лучевой терапии, где также смогут проходить лечение пациенты из соседних областей. Для сравнения: из 8 областей Западной Украины только в одном онкологическом диспансере, во Львове, имеется линейный ускоритель. В соответствии с европейскими стандартами на 1 млн. населения должно быть 1-2 линейных ускорителя. В то же время ежегодно 2,5-3 тыс. онкобольных области нуждаются в лучевой терапии на линейном ускорителе. Созданный центр на первом этапе обеспечит прохождение лечения 1,5-2 тыс. пациентов. В настоящее время такие пациенты со всей Украины направляются в Киев или Донецк.

Уже сегодня ведется подготовка помещения для установки оборудования. Сами аппараты будут поставлены в начале лета. Первых пациентов обслужат в сентябре этого года. В меморандуме зафиксирован бесплатный доступ всех пациентов к КТ и ускорителю.

Усиление радиологической службы области проходит в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний».