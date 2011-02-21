Людмила Янукович и Ринат Ахметов награждены за благотворительность

Супруга Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ и бизнесмен Ринат АХМЕТОВ награждены Почетным знаком – «Золотой звездой» - «За благотворительность и меценатство».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В сообщении отмечается, что 18 февраля в Донецком академическом театре оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко состоялась торжественная церемония награждения Почетным знаком – «Золотой звездой» - «За благотворительность и меценатство».

В состав президиума вошли Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН, генеральный директор благотворительного фонда «Взаимодействие», известный онколог Георгий БОНДАРЬ, председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, народный артист Украины, президент благотворительного фонда «Творческий Олимп» Вадим ПИСАРЕВ и др.

Владыка ИЛАРИОН отметил, что возрождение истоков благотворительности и меценатства, милосердия и взаимовыручки «есть одна из главных добродетелей православного христианина». Он горячо поблагодарил «людей с добрым сердцем за их желание всегда прийти на помощь» и вручил награды меценатам.

Почетного знака «Золотая звезда» - «За благотворительность и меценатство», кроме Л.ЯНУКОВИЧ и Р.АХМЕТОВА были также удостоены: депутат Донецкого областного совета, вице-президент благотворительного фонда «Творческий Олимп» Владислав ДРЕГЕР, депутат Донецкого областного совета, генеральный директор компании "Конти" Олег ЛОГВИНОВ, мэр города Мариуполя Юрий ХОТЛУБЕЙ, мэр города Угледара Алим ШИРИНСКИЙ и др.