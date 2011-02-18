Погода на выходные

В субботу, 19 февраля, в восточной части и на севере Левобережья Украины сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, местами 25-30°, днем 10-15° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег, на западе местами умеренный; температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза; в западных и в большинстве южных областей ночью 3-8°, днем 0-5° мороза (на Закарпатье и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла).

На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-восточный (на юге и востоке северо-восточный), 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

В Киеве и области ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.