Украина – на 5-м месте в мире по количеству употребления алкоголя - ВОЗ

Украина – на 5-м месте в мире по количеству употребления алкоголя. Такие данные были получены в ходе исследования, проводившегося Всемирной организацией здравоохранения в течение нескольких десятилетий в более чем 100 странах мира, пишет The Independent (http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/study-reveals-moldovans-to-be-the-worlds-biggest-drinkers-2218384.html).

По данным исследования, в среднем украинец выпивает в год 15,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт.

При этом лидерами по количеству употребления алкоголя оказалась Молдова - средний молдаванин в год выпивает 18,22 литра алкоголя. Это примерно втрое больше, чем среднемировой показатель, составляющий 6,1 литра. По данным ВОЗ, существенная часть потребляемого в Молдове спиртного приходится на контрафактные и самодельные напитки.

За Молдовой в рейтинге потребления алкоголя идут: Чехия (16,45 литра на человека в год), Венгрия (16,27 литра на человека в год), Россия, жители которой выпивают 15,76 литра спиртного ежегодно, занимает четвертое место.

Далее идут: Эстония – 15,57 литра, Андорра – 15,48, Румыния – 15,3, Словения – 15,19, Беларусь – 15,13 и Великобритания – с 13.37 литра алкоголя на одного гражданина в пересчете на чистый спирт.

По оценкам ВОЗ, в мире из-за спиртного ежегодно умирают 2,5 миллиона человек, из них порядка 320 тысяч – в возрасте от 15 до 29 лет. Это больше, чем, например, смертей от СПИДа или туберкулеза. Кроме того, алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваний.

Наименьшее потребление спиртного наблюдается в исламских странах.