Стало известно, почему в Украине не выплачивают больничные

Настоящими причинами задержки с социальными выплатами является покрытие дефицита Пенсионного фонда за счет средств социального назначения и борьба внутри власти за контроль над Фондом социального страхования.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Национального форума профсоюзов Украины.

«В Украине существует задолженность с выплатой больничных, которая, по разным данным, превышает 2 млрд. грн. Причиной этого долга, является в первую очередь, попытка покрыть дефицит Пенсионного фонда за счет Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности (ФСС ВУТ), из которого государство компенсирует предприятиям затраты на больничные своим сотрудникам с 6-го дня болезни. Второй причиной является политическая борьба внутри Партии регионов, которая не может определиться с кандидатурой руководителя ФСС ВУТ, а следовательно, Фонд никак не может отработать процедуры возврата средств работодателям в страховых случаях», - заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

«Именно в этом и заключается задержка с выплатой больничных. А в объяснениях правительственных чиновников, которые утверждают, что украинцы массово подделывают больничные, и из-за этого правительство остановило выплаты по больничным, - нет никакой логики», - считает председатель НФПУ.

Во-первых, говорит он, «частные случаи возможных подделок не могут повлиять на общий финансовый оборот Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности. Во-вторых, если правительственные чиновники утверждают, что украинцы массово подделывают больничные, то почему этим делом не занимаются правоохранительные органы? Почему они не возбуждают дела и не наказывают виновных?».

Как отметил председатель НФПУ, профсоюзы будут инициировать возвращение к порядку выплат социального страхования, который существовал до прошлого года, когда был внедрен единый социальный взнос.

Как сообщалось, 16 февраля первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ заявил, что правительство остановило выплаты по больничным из-за того, что в результате проверки были выявлены массовые случаи подделки больничных.

Он подчеркнул, что анализ процесса выплат по больничным подтвердил наличие значительного числа фиктивных листов нетрудоспособности, и именно профилактическая работа по этому вопросу могла стать причиной задержек. «Профилактическая работа по этим делам... и остановилась система, касающаяся больничных», - отметил В.КОПЫЛОВ.

При этом он пообещал, что проблема с выплатами по листам нетрудоспособности будет разрешена в ближайшее время.