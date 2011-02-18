В Украине создали банк данных по проблемам инвалидности

Кабинет Министров Украины утвердил Положение о централизованном банке данных по проблемам инвалидности.

Текст соответствующего постановления от 16 февраля №121 обнародован на Правительственном портале.

В соответствии с документом, банк данных будет единой комплексной информационно-аналитической системой учета инвалидов и детей-инвалидов; банк создается с целью проведения анализа и ведения учета данных о реабилитационных мерах, а также определения необходимости в таких мерах и тому подобное.

В банк данных вносится следующая информация: общие сведения об инвалиде и ребенке-инвалиде (фамилия, имя и отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и других обязательных платежей, адрес зарегистрированного местожительства); реквизиты паспорта инвалида или свидетельства о рождении (для ребенка-инвалида до 16 лет); реквизиты документов, которые подтверждают право на льготы; данные о характере (код заболевания по Международной статистической классификации болезней десятого пересмотра) и причинах инвалидности, образовательном и профессиональном уровне инвалида и ребенка-инвалида, о составе семьи инвалида и ребенка-инвалида, об уровне доходов семьи инвалида и ребенка-инвалида, потребности в технических и других средствах реабилитации, протезно-ортопедических изделиях, изделиях медицинского назначения, услугах реабилитации, спецавтотранспорте, санаторно-курортном лечении и тому подобное.

Кроме того, постановлением поручено Министерству социальной политики вместе с Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки, молодежи и спорта, Министерством внутренних дел, Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями обеспечить функционирование и ведение централизованного банка данных по проблемам инвалидности.