Завтра на Правобережье Украины и в Крыму ожидается снег

Завтра на Правобережье Украины и в Крыму ожидается небольшой снег, в Карпатском регионе умеренный, кое-где сильный снег, метели.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме большинства районов южной части, гололедица.

Ветер юго-восточный (на юге и востоке северо-восточный), 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура на большей части Левобережья ночью 20-25° мороза, местами 28-30°, днем 11-16° мороза; в Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киевской области в пятницу ночью без осадков, днем - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 8-10° мороза.