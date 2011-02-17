Украинские госпиталя получили из Германии гуманитарную помощь

Три украинских госпиталя для ветеранов получили из Германии гуманитарной помощи на 1,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Кременчугского областного госпиталя для инвалидов войны (Полтавская обл.) Николай ЛИТВИНЕНКО.

По его словам, госпитали в Кременчуге, Самбуре и Циблях получили моющие средства, стиральные порошки, светильники, операционный инструментарий, перевязочный материал, постельные принадлежности, холодильники, микроволновки и ряд другого медицинского инструментария.

“Общая сумма полученного груза составляет в пределах 1,7 млн. грн. Груз передан нам благотворительной организацией Святой Марии Эйшендорф из города Райне”, - сказал Н.ЛИТВИНЕНКО.

Он также сообщил, что в прошлом году президент этой благотворительной организации Йожеф КУБЕРЕК посетил Кременчуг, и Н.ЛИТВИНЕНКО показал ему состояние Кременчугского онкодиспансера. Тогда же было принято решение, что в 2011 году немцы соберут и передадут для онкодиспансера отдельный груз.

«Пока тот груз не пришел, сегодня часть груза для Кременчуга мы отдадим онкодиспансеру. Это и перевязочные материалы, и моющие средства, и постельное белье, и инструментарий, и микроволновка», - сказал Н.ЛИТВИНЕНКО.