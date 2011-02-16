США помогут Украине в борьбе с ВИЧ/СПИДом

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, 15 февраля министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подписал соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИД в 2011-2015 гг.

Документ определяет основные направления сотрудничества между странами в сфере противодействия распространению ВИЧ/СПИД в Украине, которое в последние годы получает признаки серьезного обострения. Среди важнейших задач, определенных документом на последующие пять лет, - предоставление Украине поддержки и рекомендаций в сфере борьбы со СПИДом.

Церемония подписания рамочного документа состоялась в Посольстве Украины в США. Американскую сторону представлял глобальный координатор США по вопросам СПИД, посол Эрик ГУЗБИ.