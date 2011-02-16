Проблему выплат по больничным решат в ближайшее время

Проблема с выплатами по больничным листам будет решена с ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ сегодня на брифинге.

«Уже руководство фонда (Фонда социального страхования – УНИАН) приняло меры соответствующие, и по больничным ситуация будет поправлена», - заверил В.КОПЫЛОВ.

Он подчеркнул, что анализ процесса выплат по больничным подтвердил наличие большого числа фиктивных больничных листов, и именно профилактическая работа по этому вопросу могла стать причиной задержек.

«Профилактическая работа по этим делам… и остановилась система по больничным», - отметил В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля партия «Батькивщина» высказывала обеспокоенность тем, что в Украине с начала года не проводятся выплаты по больничным и не выплачиваются пособия в связи с беременностью и родами. В партии назвали причиной такой тенденции постановление правительства, вступившее в силу 1 января, согласно которому больничные выплачивают по новому порядку.