88% украинцев не поддерживают повышение пенсионного возраста

Подавляющее большинство населения Украины (88%) не поддерживает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет и мужчин (государственных служащих) – до 62 лет.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, который провел “Украинский демократический круг” по заказу Института политики.

Поддержали бы повышение пенсионного возраста только 6,8%, а 5,2% не смогли определиться. Уровень поддержки/неподдержки повышения пенсионного возраста почти одинаков во всех регионах. Только в Центральном регионе доля тех, кто поддерживает повышение пенсионного возраста, выше по сравнению с другими регионами.

Большинство граждан (57,4%) считает, что в городе или сельском районе, где они живут, маловероятны массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Однако треть украинцев (33,3%) придерживаются мысли, что такие протесты вполне возможны. Не смогли определиться 9,3%. В Западном регионе по сравнению с другими регионами большинство населения считает вполне вероятными массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

Если митинги, демонстрации протеста против повышения пенсионного возраста состоятся, то 36,8% граждан выразили готовность принимать в них участие. Не будут принимать участие 54,7%, не смогли определиться – 8,5%. В Западном регионе самый высокий уровень готовности принимать участие в акциях протеста, самый низкий – в Восточном, а в Центральном и Южном регионах он одинаков.

Опрос был проведен 29 января - 7 февраля 2011 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.