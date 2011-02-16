Завтра в Украине сохранится сухая морозная погода

Завтра, 17 февраля, на территории Украины сохранится сухая морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Только ночью в Крыму, а днем на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 20-25° мороза, местами 28°, днем 10-15° мороза; в западных областях, в Одесской и в Крыму ночью 8-13°, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 0-4° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-3° тепла); на остальной территории ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 5-10° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 6-8° мороза.