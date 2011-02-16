Завершается конкурс для журналистов "Остановим туберкулез!"
Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Украинский журналистский фонд приглашают редакции и независимых журналистов прислать свои материалы на конкурс публикаций и сюжетов...
Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Украинский журналистский фонд приглашают редакции и независимых журналистов прислать свои материалы на конкурс публикаций и сюжетов «Остановим туберкулез».
Возможная тематика публикаций:
1. Анализ масштабов распространения эпидемии туберкулеза, влияние на качество жизни людей.
2. Профилактика заболевания. Важность диагностики и комплексного лечения. Ответственное поведение относительно профилактических мероприятий и самой болезни.
3. Меры по борьбе с туберкулезом на национальном и местном уровнях.
4. Повышение качества жизни людей, переболевших туберкулезом.
5. Социальные аспекты заболевания. Отношение общества к больным, стигма.
6. Благотворительная деятельность, направленная на борьбу с туберкулезом.
7. Усиление возможностей традиционной медицины для борьбы с туберкулезом.
8. Дети и туберкулез.
9. Туберкулез в пенитенциарной системе.
10. Взаимодействие органов власти, медицинского сообщества, общественных организаций, некоммерческого сектора, благотворительных фондов, предпринимателей и объединений граждан для предотвращения распространения эпидемии туберкулеза.
Последний день подачи материалов - 28 февраля 2011.
Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 18 марта 2010 по 28 февраля 2011.
За лучшее освещение эпидемии туберкулеза в печатных изданиях, информационных агентствах, Интернет-изданиях предусмотрены следующие премии:
Гран-при «За объективность в освещении борьбы с туберкулезом в Украине - 20 000 грн.
На получение Гран-при могут претендовать журналисты как печатных, так и электронных изданий, и независимо от региона распространения.
Среди национальных печатных СМИ и Интернет-изданий:
1 премия - 10 000 грн.
2 премия - 7 000 грн.
3 премия - 5 000 грн.
Среди региональных печатных СМИ и Интернет-изданий:
1 премия - 10 000 грн.
2 премия - 7 000 грн.
3 премия - 5 000 грн.
Среди национальных телерадиокомпаний:
1 премия - 10 000 грн.
2 премия - 7 000 грн.
3 премия - 5 000 грн.
Среди региональных телерадиокомпаний:
1 премия - 10 000 грн.
2 премия - 7 000 грн.
3 премия - 5 000 грн.
Приз за приверженность теме - 5 000 грн. (Вручается журналисту, последовательно освещает темы борьбы с туберкулезом в течение длительного периода времени).
Публикации и сюжеты просим направлять по адресу:
01012 Киев, Майдан Незалежности, 2, оф. 737, Украинский журналистский фонд
(С пометкой - на конкурс «Остановим туберкулез»)
За дополнительной информацией обращаться:
(044) 279-00-63, 278-01-23, 067 538-92-95