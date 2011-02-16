Завершается конкурс для журналистов "Остановим туберкулез!"

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Украинский журналистский фонд приглашают редакции и независимых журналистов прислать свои материалы на конкурс публикаций и сюжетов «Остановим туберкулез».

Возможная тематика публикаций:

1. Анализ масштабов распространения эпидемии туберкулеза, влияние на качество жизни людей.

2. Профилактика заболевания. Важность диагностики и комплексного лечения. Ответственное поведение относительно профилактических мероприятий и самой болезни.

3. Меры по борьбе с туберкулезом на национальном и местном уровнях.

4. Повышение качества жизни людей, переболевших туберкулезом.

5. Социальные аспекты заболевания. Отношение общества к больным, стигма.

6. Благотворительная деятельность, направленная на борьбу с туберкулезом.

7. Усиление возможностей традиционной медицины для борьбы с туберкулезом.

8. Дети и туберкулез.

9. Туберкулез в пенитенциарной системе.

10. Взаимодействие органов власти, медицинского сообщества, общественных организаций, некоммерческого сектора, благотворительных фондов, предпринимателей и объединений граждан для предотвращения распространения эпидемии туберкулеза.

Последний день подачи материалов - 28 февраля 2011.

Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 18 марта 2010 по 28 февраля 2011.

За лучшее освещение эпидемии туберкулеза в печатных изданиях, информационных агентствах, Интернет-изданиях предусмотрены следующие премии:

Гран-при «За объективность в освещении борьбы с туберкулезом в Украине - 20 000 грн.

На получение Гран-при могут претендовать журналисты как печатных, так и электронных изданий, и независимо от региона распространения.

Среди национальных печатных СМИ и Интернет-изданий:

1 премия - 10 000 грн.

2 премия - 7 000 грн.

3 премия - 5 000 грн.

Среди региональных печатных СМИ и Интернет-изданий:

1 премия - 10 000 грн.

2 премия - 7 000 грн.

3 премия - 5 000 грн.

Среди национальных телерадиокомпаний:

1 премия - 10 000 грн.

2 премия - 7 000 грн.

3 премия - 5 000 грн.

Среди региональных телерадиокомпаний:

1 премия - 10 000 грн.

2 премия - 7 000 грн.

3 премия - 5 000 грн.

Приз за приверженность теме - 5 000 грн. (Вручается журналисту, последовательно освещает темы борьбы с туберкулезом в течение длительного периода времени).

Публикации и сюжеты просим направлять по адресу:

01012 Киев, Майдан Незалежности, 2, оф. 737, Украинский журналистский фонд

(С пометкой - на конкурс «Остановим туберкулез»)

За дополнительной информацией обращаться:

(044) 279-00-63, 278-01-23, 067 538-92-95