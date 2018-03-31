Сегодня будьте особенно внимательны к своему здоровью - на Солнце вспышки

В воскресенье и понедельник, наверняка, многие из вас, читающих эти строки, почувствовали себя неважно: скакало давление, в теле ощущалась вялость, навалилась апатия, уши были как будто заложены. У нас на работе голова болела почти у половины сотрудников, другие, возможно, просто не признавались. Некоторые сегодня даже взяли больничный. У меня дома бабушка и мама чувствовали себя еле живыми, принимая ударные дозы лекарств. И только к нашему подъезду два раза за ночь подъезжала «скорая». По новостям передали, что в ночь с воскресенья на понедельник, вообще, количество вызовов по «03» существенно увеличилось. Оказалось, что во внезапно обрушившейся на наши головы «эпидемии» виновато Солнце.

Об этом известили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Физическом институте имени П. Н. Лебедева (ФИАН). «Вечером 13 февраля на Солнце произошло крупное событие - самая большая за последние 4 года солнечная вспышка, - сообщается на их сайте ТЕСИС. - По данным спутниковой системы мониторинга космической погоды GOES (США), поток рентгеновского излучения на околоземной орбите в максимуме вспышки вырос приблизительно в 200 раз, после чего держался повышенным в течение примерно 2 часов».



Вверху - график вспышечной активности Солнца по данным спутника GOES; внизу - изображение Солнца с телескопов AIA на обсерватории SDO.

Фото: с сайта tesis.lebedev.ru

Далее из области вспышек к Земле устремились потоки заряженных частиц. А сегодня и завтра к нам приблизятся еще и облака ионизованного газа - они практически всегда выбрасываются из солнечной атмосферы во время солнечных катаклизмов. К слову, вспышка на Солнце была такой силы, что вызвало громкий взрыв радиоволн, который услышал в своем коротковолновом приемнике в Нью-Мексико радиоастроном Томас Ашкрафт. Он записал эти звуки на 19 до 21 МГц.

Область 1158, в которой произошла вспышка, в момент события находилась вблизи центральной солнечной долготы, то есть прямо напротив Земли. Это положение, откуда воздействие солнечных событий на Землю является максимальным. Поэтому геофизики прогнозируют: 16 февраля вновь будут сильные геомагнитные возмущения, правда, пока не до конца понятно какой силы.

По словам специалистов ТЕСИС, произошедшая вспышка относится к четвертому классу вспышечной активности по пятибалльной шкале, то есть практически - к «пороговому». Такого буйства нашего светила ученые не наблюдали аж с 14 декабря 2006 года, то есть уже больше 4 лет. Таким образом, вспышка от 13 февраля 2011 года является пока самым мощным событием нового 24-го цикла, развивающегося сейчас на Солнце.



Область AR1158 быстро растет и представляет угрозу для Земли вспышками.

Фото: NASA/SDO/HMI

К чему нам надо быть готовым 16 февраля? «Несмотря на силу вспышки и ее очень высокую геоэффективность, пока данные наблюдений не позволяют спрогнозировать сильные возмущения, а свидетельствуют, скорее, об обратном, - успокаивают нас специалисты ТЕСИС. - Прежде всего, область вспышки, несмотря на очень большую энергетику, является молодой и была сформирована всего три дня назад. По этой причине она не могла пока накопить большое количество плотной плазмы, которая могла быть выброшена взрывом. Наиболее опасными для Земли в этом отношении являются старые активные области с большим запасом вещества, часто наблюдаемого в виде плотных холодных волокон, окружающих солнечные пятна. Наличие больших выбросов пока не подтверждается и прямыми наблюдениями с космических коронографов LASCO, которые не регистрируют крупных движений масс в окрестностях Солнца. Наконец, импульсный характер вспышки, в целом, не характерен для событий с выбросом вещества».



Окончательно прогноз о силе геомагнитных возмущений геофизики будут уточнять в течение этих суток. Пока можно только уверенно говорить, что какое бы количество плазмы не было выброшено в строну Земли, достигнуть нашей планеты оно должно в первой половине дня среды по московскому времени. На всякий случай, держите под рукой валокордин, меньше нервничайте. А если есть возможность переждать солнечную непогоду дома, то так и поступите - от греха подальше. И еще специалисты предупреждают: в связи с морозами, когда ощущается серьезная нагрузка на электросети (обогреватели и пр.), дополнительная электромагнитная нагрузка от Солнца может вызвать новый энергокризис. Такой же, как на новогодние праздники в Подмосковье. Или стать причиной коротких замыканий и пожаров. Поэтому лучше не перегружать сети и, уходя, вынимать вилки из розеток.

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