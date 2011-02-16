Стало известно, какой будет весна в Украине

Во Львове сурки Михайлик и Маруся в праздник Сретения спрогнозировали позднюю весну.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По прогнозам животных, весна придет не раньше середины марта, отмечается в сообщении.

«Если сурок видит свою тень, значит, весна будет поздней. И поскольку 15 февраля было солнышко, и он тень свою видел - это и свидетельствует, что весна будет затяжной», – рассказал УНИАН директор Львовского городского эколого-натуралистического центра Игорь АНТАХОВИЧ.

Второй год подряд львовские сурки по давней украинской традиции предвещают весну на праздник Сретения. Существует примета: если сурок, вылезши из домика, увидит свою тень, то весна будет поздней. В народе этот день еще называют Зимобором, когда "зима с весной встречаются и силами меряются, кому еще властвовать".

