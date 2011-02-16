Самая частая причина смертности в Украине - болезни сердца и сосудов

Самой частой причиной смертности и инвалидизации населения в Украине являются заболевания сердца и сосудов, которые составляют почти 62% (61,6). За последние 10 лет распространенность заболеваний системы кровообращения увеличилась почти в 2 раза, заболеваемость – на 55%. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева во время рабочей встречи с известными кардиохирургами Лео Бокерией (Россия) и Борисом Тодуровым (Украина), которые в рамках Клуба «Сковорода» по объединению достойных людей Украины и России для достижения общечеловеческих ценностей провели совместную операцию в Киевском городском центре сердца.

На совместной пресс-конференции после завершения операции Тодуров и Бокерия отметили, что они довольны результатами проведенной операции по протезированию аортального клапана. "Мне работалось очень комфортно, потому что очень профессиональный коллектив. У меня было полное ощущение, что я у себя дома", - сказал Л. Бокерия. Б. Тодуров, в свою очередь, отметил, что ему было очень приятно ассистировать коллеге из России, который по праву входит в сотню лучших хирургов мира.

Украинский и российский кардиохирурги выразили надежду, что совместная операция станет первым шагом к более глубокому и плодотворному сотрудничеству в этой сфере между двумя странами.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева выразила глубокое уважение Бокерии, заявив, что искренне им восхищается. В знак признательности за "тысячи спасенных жизней" она от имени Комитета вручила российскому врачу благодарственное письмо и подарила книги по истории Украины.

По словам Т. Бахтеевой, количество больных в Украине, которые нуждаются в кардиохирургической помощи, достигает 35 тыс. в год. В кардиохирургическом вмешательстве сегодня нуждается каждый сотый ребенок, родившийся в Украине. В Украине выполняется около 15 тыс. операций на сердце. Хотя в Германии, например, на 80 млн. население выполняется больше 200 тыс. операций в год.

Исходя из такой статистики проблема предупреждения и лечения сосудистых заболеваний стала вопросом национального значения. Поэтому «Верховная Рада Украины, Правительство и наш Комитет неоднократно поднимали этот злободневный вопрос на государственном уровне», - отметила Т.Бахтеева. По ее словам, Президент Виктор Янукович одним из своих главных приоритетов определил коренное реформирование здравоохранения Украины.