США и Украина заключили соглашение против торговли людьми

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о совместной борьбе против торговли людьми.

Документ подписан в рамках визита в Вашингтон министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который провел переговоры с государственным секретарем США Хиллари Клинтон.

В разговоре стороны обсудили также вопросы нераспространения ядерного оружия, борьбы со СПИДом в Украине, экономическое сотрудничество.

Государственный секретарь заявила, что ожидает от Киева верности демократическим принципам, поддержки свободы СМИ и реформы судебной системы.

Речь «идет о большей прозрачности правительства, о власти закона, защите свободы слова и СМИ, полноценной юридической реформе в партнерстве с украинским народом, который и является носителем власти в стране, в том числе с лидерами оппозиции и представителями гражданского общества», – цитирует Радио Свобода.

