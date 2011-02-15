Украина на 32,3% увеличила экспорт фармацевтической продукции

Украина в 2010 году увеличила экспорт фармацевтической продукции на 32,3% по сравнению с 2009 годом – до 198 млн. 519,5 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 14,8% – до 2,445 млрд. 836 тыс. долл.

По данным Госкомстата, экспорт эфирных масел и косметических препаратов увеличился на 19,4% – до 163 млн. 162,5 тыс. долл., импорт – на 12,6%, до 772 млн. 182,8 тыс. долл.

Экспорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 19,6% – до 100 млн. 310,4 тыс. долл., импорт – на 7,3%, до 399 млн. 511,6 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила импорт фармацевтической продукции на 12,5% по сравнению с 2008 годом – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тыс. долл., экспорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тыс. долл.