Верховная Рада ратифицировала Конвенцию об усыновлении детей

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Европейской конвенции об усыновлении детей".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 288 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенцией предусматривается, что ее положения применяются к усыновлению ребенка, который на момент обращения усыновителя о его усыновлении еще не достиг 18 лет, не состоит и не состоял в браке, не состоит и не состоял в зарегистрированном партнерстве, и не достиг совершеннолетия.

Определяется, что на усыновление ребенка нужно согласие матери и отца ребенка. Согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, если оно предоставлено в предусмотренное законом время после рождения ребенка, но не меньше, чем через шесть недель, или, если не установлено такое время, в такое время, которое, по мнению компетентного органа, позволяет ей достаточно восстановиться от последствий, связанных с рождением ребенка.

Конвенцией предусматривается возможность усыновлять одному лицу. В то же время, статьей 212 Семейного кодекса Украины (СкУ) запрещается усыновление украинских детей иностранцами, которые не состоят в браке. Разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять в соответствии с положениями конвенции, по меньшей мере, 16 лет, в то время как статья 211 СкУ устанавливает такую разницу в 15 лет.

Статьей 18 конвенции установлена возможность государства-участника принимать положения, которые являются более благоприятными для усыновленного ребенка. То есть, в случае, если украинское законодательство будет содержать нормы, которые отличаются от положений конвенции, но являются более благоприятными для усыновленного ребенка, то речь не идет о нарушении или несогласованности с нормами отмеченного международного документа.

Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) ратифицирована с оговорками, в соответствии с которыми в Украине не разрешается усыновлять ребенка двум лицам разного пола, которые состоят в зарегистрированном партнерстве.

Определено также, что органом, в который должны направляться запросы о предоставлении информации относительно усыновления, является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.