Украина примет участие в разработке Конвенции ООН о правах ребенка

Украина примет участие в разработке факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, который предоставит детям возможность непосредственно подавать жалобы в Комитет ООН по правам ребенка на нарушение их прав.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра, делегация Украины в составе представителей Министерства юстиции отбыла в г. Женеву (Швейцария), где до 16 февраля будет проходить заседание Рабочей группы открытого состава по разработке Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, который предусматривает введение процедуры сообщений.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что основанием для разработки Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка стала неэффективность или низкая действенность национальных механизмов защиты прав детей. Такие механизмы обязаны создавать государства, которые стали участницами Конвенции о правах ребенка или факультативных протоколов к Конвенции относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии и относительно участия детей в вооруженных конфликтах.

По словам министра юстиции, опыт и статистика применения вышеупомянутых документов продемонстрировали недостаточную эффективность национальных механизмов защиты. Именно это и стало основанием для разработки нового международного инструмента защиты прав детей как наиболее уязвимой категории населения

Факультативный протокол к Конвенции предоставит возможность детям как лично, так и в составе группы подавать жалобы непосредственно в Комитет по правам ребенка. Документ также должен отразить вопросы, касающиеся качества представительства, возможных конфликтов интересов и конфиденциальности процедуры сообщений.

По словам министра юстиции, новый Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка должен быть представлен на рассмотрение Совета ООН по правам человека во время его сессии в июне 2011 года.

*** Конвенция о правах ребенка была подписана Украиной 21 февраля 1990 года и вступила в силу для нашего государства 27 сентября 1991 года. Согласно положениям Конвенции, государства-участницы обязаны уважать и обеспечивать все права, предусмотренные этим международным актом за каждым ребенком, который находится в пределах их юрисдикции. А также принимать все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания.

Факультативный протокол - разновидность многостороннего международного договора, в котором закрепляется договоренность ряда участников по вопросам, по которым не достигнуто общее согласие всех сторон основного договора, если в нем не удалось предусмотреть факультативные положения или возможность заявления предостережений.