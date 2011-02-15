В Виннице открыли «Окно жизни» для приема брошенных младенцев

В Виннице при монастыре Собрание Дочерей Милосердия Каносиянок открылось «Окно жизни» для приема брошенных младенцев.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжеств по этому случаю епископ Каменец-Подольской диецезии Леон ДУБРАВСКИЙ провел освящение и молебен вместе с представителями духовенства Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Представители церкви убеждены, что с открытием такого окна, есть надежда и возможность сохранить жизнь младенцам, от которых отказались все - даже собственная семья.

«Окно Жизни» - это специальный пункт, где матери могут анонимно оставить своего нежелательного новорожденного ребенка. Он является альтернативой мусоросвалке, где часто матери в отчаянии оставляют младенцев. Также это может быть одним из элементов недопущения абортов, убеждены в монастыре.

Первое «Окно жизни» в Украине открыли во Львове в 2009 году. Такие пункты действуют также в Киеве и Тернополе.