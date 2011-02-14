В ВР состоятся парламентские слушания по пенсионной реформе

В среду, 16 февраля, в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания на тему: «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и голов комитетов парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что эти слушания начнутся в 15.00.