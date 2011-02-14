Когда в Украине будет страховая медицина?

Председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева считает, что уже к 2014 году Украина будет готова к переходу на медицинское страхование. Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Принятие в течение прошлого года четырнадцати законов, в том числе и четырех общегосударственных программ, направленных на улучшение медицинского обслуживания, поддержка Верховной Радой шести постановлений и рассмотрение более 11 тысяч обращений от граждан – таков неполный перечень основных достижений профильного комитета под руководством Татьяны Бахтеевой. На очереди кардинальное реформирование медицинской отрасли с переходом на оплату услуг медучреждений, новый подход к оказанию первой необходимой помощи на селе с обязательным созданием в каждом населенном пункте фельдшерско-акушерских пунктов и пунктов оказания первой необходимой помощи.

«Наше государство уже давно заждалось реформы, поэтому неудивительно, что она является одной из приоритетных для главы государства, - говорит Татьяна Бахтеева. - Прежде всего, мы должны сегодня четко разграничить понятия оказания первичной и вторичной помощи, таким образом сделав медицинское обслуживание наиболее эффективным - чтобы людям из села не приходилось ехать сотни километров на осмотр к врачу».

Залогом успеха решения этого вопроса в Комитете считают комплексный подход - увеличение финансирования, целевое обеспечение лекарствами и усиление кадрового потенциала. «На втором этапе, который планируем завершить к концу следующего года, хотим испытать реформу, запустив ее в действие в Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях, - объясняет Бахтеева. - Третий этап призван осуществить переход от бюджетного содержания государственных и коммунальных учреждений здравоохранения к принципу их содержания за счет денег, уплаченных им за предоставление конкретных медицинских услуг ».

В комитете рассчитывают, что таким образом уже к 2014 году нынешняя система здравоохранения будет готова к переходу на медицинское страхование. Ввести ее в действие призван зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 4744 «О финансировании системы здравоохранения и обязательном медицинском страховании». При этом Татьяна Бахтеева уточняет: платить будут только платежеспособные слои населения. Те же, кому это не по карману, и дальше будут лечиться за государственный счет. «Государственное финансирование медицины должно сохраниться, и реформа не снимает с государства ответственности за здоровье своих граждан. Страховые взносы - лишь дополнительный источник доходов. Конечно, государство и впредь будет заботиться о малообеспеченных, пенсионерах, инвалидах и детях».