Дети-сироты в Украине страдают от насилия

Нарушение прав человека в Украине является одним из актуальных вопросов настоящего времени. Пресечение свободы слова, контролирование права собраний, притеснения со стороны налоговой инспекции и вопиющий бандитизм дорожной милиции, однако, меркнут на фоне жестокого морения голодом детей-инвалидов со стороны тех, кого государство уполномочило защищать их.

Забота о детях – один из определяющих признаков украинской культуры. Семьи готовы пойти на все, лишь бы у их детей ни в чем не было недостатка и были перспективы на будущее.

Но не все так ответственно относятся к детям. В прошлое воскресенье весьма уважаемая лондонская газета «The Sunday Times» опубликовала статью о тщательно проведенном расследовании преднамеренного жесткого обращения с детьми-инвалидами и морении их голодом в Государственном детском доме г.Торез, неподалеку от Донецка. Директор детского дома отвергает выдвинутые обвинения.

История, ставшая известной благодаря Терезе Филлмон (Teresa Fillmon), исполнительному директору детской благотворительной организации «His Kids too!», демонстрирует не просто нарушение прав человека, а вопиющий случай пренебрежения обязанностями и издевательства над детьми.

Согласно хартии ООН, все люди имеют права, независимо от болезни или инвалидности, но не в детском доме г. Торез, где распространилось следующее мнение: «от этих детей никому никакой пользы, а значит, можно позволить им погибнуть». Такое же оправдание было у нацистов, отправлявших тысячи душевнобольных в газовые камеры. Такое отношение неприемлемо в Европе двадцать первого века.

Александр Васякин, главный врач детского дома в г. Торез, жалуется, что у него недостаточно продуктов и средств для обеспечения надлежащего питания детей, однако, по мнению очевидцев, он препятствует иностранной помощи, а стоит приехать инспекторам или чиновникам, как главврач прибегает к обману.

Детей переодевают в лучшую одежду, заменяют грязное постельное белье, застилают новые простыни, появляются игрушки, детям, страдающим недержанием, надевают подгузники, а самых больных прячут подальше и запирают.

За последний год 20 детей умерли не из-за своей инвалидности, а от болезней, приобретенных вследствие недоедания. Вместо того, чтобы обращаться за государственной и даже международной помощью, работники детского дома кормят детей с ложки густым варевом, затрачивая чуть больше минуты на одного ребенка, едва давая ему проглотить пищу. Большинство едят мало, к тому же их часами оставляют страдать в собственной моче и рвотных массах.

Нужно также выяснить, почему были выданы свидетельства о смерти на детей, которые, очевидно, умерли от недоедания, почему государственный аппарат или даже сотрудники не подняли тревогу, и почему детям просто дали умереть. Необходимо провести расследование и заставить тех, кто намеренно или по халатности позволил детям страдать, ответить по всей строгости закона.

К сожалению, как выяснил на собственном опыте Максим Мелецкий, двадцатилетний студент юридического факультета, который вырос в детских домах и страдает детским церебральным параличом, этот случай не единственный. Сейчас Максим путешествует по стране, собирая свидетельства детей, которые, как и он сам, пострадали от бесчеловечного обращения и оскорблений.

Согласно этим свидетельствам, детей регулярно избивают железными прутами, морят голодом, привязывают к батареям, насилуют и даже «сдают напрокат» педофилам, а если дети жалуются, то их арестовывает милиция, на них надевают наручники как на «психически неуравновешенных», или же им угрожают чиновники.

С другой стороны, в Украине есть детские дома, в которых успешно работают люди, посвятившие себя этому делу. Они обращаются с детьми как со своими собственными.

Киевский Клуб Львов нашел много таких домов, которые не только делают все возможное на государственные средства, но также привлекают финансирование местных инвесторов не ради собственной наживы, а для создания хороших условий для тех, кому не повезло в жизни.

Международная сеть общественных организаций представила систему детских домов «семейного типа», где дети растут вместе с «братьями и сестрами» в маленьких семейных ячейках, но они столкнулись с жестким сопротивлением со стороны государственного аппарата и правящих кругов общества.

Единственное спасение этих нуждающихся детей – миллиардер Ринат Ахметов, который потратил миллионы на то, чтобы к 2017 году закрыть все государственные детские дома в Украине и заменить их детскими домами «семейного типа», соответствующими европейским стандартам. И он прав, поскольку на сегодня значительная часть заключенных в украинских тюрьмах – это бывшие воспитанники детских домов.

Эта история будет иметь резонанс во всем мире, и это справедливо. Об Украине будут судить не по нескольким жестоким людям, а по тому, как эта ситуация решается властями. Однако мы должны посмотреть на себя, ведь больше невозможно смотреть в другую сторону.

Украинскому принципу: «Моя хата с краю – ничего не знаю» нет места в современном мире. Если мы осознанно закрываем глаза, позволяя детям страдать, то мы все виновны в своем бездействии.

Мартин Нан (Martin Nunn) – директор службы по связям с общественностью фонда «Сначала люди». С ним можно связаться по адресу: martin.nunn@wipr.com.ua. Мартин Фоли (Martin Foley) – лондонский журналист, занимающийся частными расследованиями.

Более подробно см. здесь: http://www.kyivpost.com/news/opinion/letters/detail/96864/#ixzz1DeK1ipsl