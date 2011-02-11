Профессор, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологическим институтом (УНДГМИ) Вазира МАРТАЗИНОВА прогнозирует, что в этом году весна в Украину придет на неделю раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По словам метеоролога, обычно весна приходит в Украину в середине марта, а на территории Крыма - в конце февраля.

«В этом году мы пойдем на неделю раньше», - отметила она.

В.МАРТАЗИНОВА также сообщила, что в феврале ожидается две волны похолодания.

«Но мы не ждем до минус 28-ми. Я вам точно могу сказать», - добавила она.

По словам метеоролога, в феврале ожидается температура максимум до минус 10-ти, минус 15-ти градусов мороза, и то только на Востоке Украины. На Западную и Центральную Украину эти холода не распространятся.

Метеоролог отметила, что уже с третей декады февраля начнется повышение среднесуточной температуры.

«С третей декады февраля – это высокие температуры до 10-ти, 12-ти градусов тепла днем», - отметила В.МАРТАЗИНОВА, добавив, что периодов похолодания после этого подъема температуры, скорее всего, уже не будет, а если и будут – то кратковременные.