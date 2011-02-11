Украинские дети нуждаются больше внимания со стороны государства - ООН

Комитет ООН по правам ребенка 4 февраля 2011 издал свои заключительные замечания по реализации Правительством Украины Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. Наблюдения были выданы в ответ на отчет Правительства Украины в Комитет ООН 28 января 2011. Приветствуя прогресс, достигнутый в реализации Конвенции ООН о правах ребенка в Украине, Комитет отметил вопросы, которые еще необходимо решить для дальнейшего улучшения положения детей в Украине.

ЮНИСЕФ одобрительно оценил рекомендации изложенные в заключительных наблюдениях, считая, что они касаются серьезных нарушений прав детей в Украине. Рекомендации содержат четкий призыв к правительству Украины уделить серьезное внимание процессу реформирования социальной сферы, особенно по вопросам защиты прав детей.

Комитет выразил обеспокоенность тем, что нынешняя административная реформа может негативно повлиять на непрерывность государственной политики относительно детей, подорвать эффективную координацию и реализацию политики в интересах детей и привести к ухудшению поддержки, защиты и развития превентивных услуг для детей групп риска. Комитет настоятельно рекомендовал Украине провести полный функциональный анализ относительно центральных и местных государственных учреждений ответственных за реализацию прав детей, в целях обеспечения четкого определения обязанностей в рамках новой структуры власти. Комитет отметил, что при поддержке реализации вышеупомянутых рекомендаций Украины может обратиться в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу медленного прогресса в реализации реформы системы опеки и попечительства. Слишком много детей, по-прежнему размещены в интернатных заведениях, а проблемные семьи не получают социальных услуг, которые могли бы снизить риск институционализации детей, особенно, детей лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, ВИЧ-позитивных детей и детей в конфликте с законом . Хотя Украина добилась увеличения семейного воспитания и снижения отказов от детей, система государственной опеки над детьми - по-прежнему не способна обеспечить должным образом право ребенка расти и воспитываться в семейном окружении, а также не способна снизить риски социальной уязвимости.

Комитет также рассмотрел вопрос о стигме и дискриминации социально уязвимых детей, особенно детей-инвалидов, детей с ВИЧ и детей из этнических меньшинств и тех у кого нет гражданства. Кроме того, Комитет выразил глубокую обеспокоенность проблемой большого количества детей на улицах, которую Украины признала "острой". Нарушение прав детей являются серьезными также в сфере употребления наркотиков, передачи ВИЧ-инфекции, сексуальной эксплуатации, принудительного труда и насилия со стороны милиции. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу значительного числа заявлений о жестоком физическом обращении с задержанными, включая детей, особенно во время первого допроса в районных отделениях милиции.

В целях укрепления системы защиты детей в стране и смягчения последствий повышения социальных рисков и социального неравенства в отношении детей, Комитет рекомендовал Украине выделить достаточно средств на ежегодную государственную программу по реализации Национального плана действий до 2016 года и обеспечить финансирование отдельной статьей в государственном бюджете на каждый год. Программа по реализации Национального плана действий в интересах детей на 2011 год еще не была утверждена Правительством.

Комитет рекомендовал Украине включить в национальное законодательство принцип недискриминации детей и запрет дискриминации в отношении ребенка независимо от ее семейного статуса, расы, религии, национального, этнического и социального происхождения или инвалидности. Он также рекомендовал Украине укрепить законодательную и нормативно-правовую базу для содействия семейной реинтеграции. Украине было рекомендовано принять необходимые меры для создания независимого механизма обеспечения всеобъемлющего и систематического контроля за соблюдением прав детей и рассмотреть вопрос о принятии закона о создании должности омбудсмена по правам детей в Украине.

ЮНИСЕФ поддерживает рекомендации Комитета и готов и впредь оказывать поддержку правительства Украины в реализации его рекомендаций. "Детский фонд ООН уже активно вовлечен и оказывает поддержку Правительству для решения большинства этих важных вопросов. Мы хотели бы увидеть, что в ответ на рекомендации Комитета ООН, Правительство берет на себя дальнейшие обязательства по реформированию системы защиты детей в Украине "- отметила Юкие Мокуо, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Правительство Украины должно предоставить следующий отчет о реализации Конвенции ООН о правах ребенка, и Факультативных протоколов в сентябре 2018 года.