В Киеве обнаружили еще троих людей больных инфекционным менингитом

В результате обследования людей, контактировавших с погибшим от менингита второклассником Максимом Пилипенко, выявлены еще трое больных.

Об этом сообщил главврач СЭС Святошинского района Сергей Пастушенко, сообщает портал Комментарии.

В школе провели бактериологическое обследование всех детей и работников школы, а также членов семьи, которые общались с больным ребенком.

Кроме погибшего школьника, менингит выявили еще у трех человек. Среди них - ученик первого класса, который общался с Максимом в тот день. Его маме предложили госпитализировать сына, но она решила лечить ребенка дома.

Зараженными оказались также друзья семьи: мамина подруга, которая сейчас проходит профилактическую медицинскую терапию, и 17-летний сын другой маминой подруги. Он госпитализирован в городскую больницу №9.

Напомним, в КГГА сообщили, что в январе ученик одной из столичных школ умер от инфекционного менингита. На данный момент учебное заведение находится под усиленным контролем санитарно-эпидемиологической службы и врачей.

gazeta.ua