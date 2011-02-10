Украине интересны достижения Израиля в медицине

Украине интересны достижения Израиля в аграрном секторе и медицине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ.

Он подчеркнул, что интерес Украины вызывает использование Израилем высоких технологий в этих сферах.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что взаимный интерес у Украины и Израиля существует в туристической сфере. Премьер-министр Украины отметил необходимость расширения сотрудничества двух стран и высказал надежду, что введение безвизового режима между Украиной и Израилем станет серьезным шагом для развития экономических отношений, которые на данном этапе находится на достаточно удовлетворительном уровне.

“Мы рады той динамике, которая существует у нас сейчас. Отношения развиваются хорошо, конфликтов у нас нет, спорных вопросов тоже не так много”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Израиль для Украины является дружественным государством, и отметил, что многие выходцы из Украины сейчас являются гражданами Израиля.