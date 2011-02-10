Завтра на западе Украины ожидаются метели

Завтра днем в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь вечером в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой снег; ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на юге Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла), в восточных областях и на севере Левобережья ночью 12-17° мороза, днем 3-8° мороза.

На дорогах западной части и Левобережья гололедица.

В Киевской области в пятницу вечером местами ожидается небольшой снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза. В Киеве температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.