Чернобыльские птицы имеют аномально маленький мозг

У птиц, обитающих в районе Чернобыльской катастрофы, объем мозга в среднем на 5% меньше обычного, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале PLoS One.

К такому выводу пришла группа ученых из Норвегии, Франции и США на основании изучения в районе Чернобыля 550 птиц 48 разных видов.

Международная группа ученых изучала воздействие радиации на экологию района, примыкающего к Чернобыльской АЭС, и получила специальное разрешение на работу в зоне, закрытой после аварии 1986 года.

Одним из первых результатов этой работы стал опубликованный в прошлом году большой доклад, согласно которому в запретной зоне вокруг Чернобыльской АЭС резко уменьшается число млекопитающих.

Для нынешнего исследования ученые с помощью паутинных сетей отлавливали птиц из восьми лесных массивов вокруг Чернобыля. Принимая во внимание разницу в размерах между птицами разных видов, они обнаружили, что у птиц из зараженной зоны объем мозга в среднем на 5% меньше, чем у птиц, не подверженных воздействию радиации.

Высокий уровень радиации вызывает у птиц окислительный стресс, для борьбы с которым они используют имеющиеся у них антиоксиданты.

По мнению ученых, уменьшение объема мозга может быть результатом того, что организм обитающих в зоне Чернобыльской аварии птиц испытывает острую нехватку антиоксидантов.

Напомним, ранее ученые, работающие в Чернобыле, выяснили, что секрет уязвимости разных видов перед радиационным заражением кроется в их ДНК.

korrespondent.net