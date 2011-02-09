Каждые 5 лишних кг на 10% увеличивают риск заболеть раком

Каждые 5 лишних килограммов массы тела человека на 10% увеличивают риск заболеть раком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ на заседании Клуба социальной журналистики фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», посвященном проблемам онкологической заболеваемости.

По его словам, о таком влиянии избыточной массы тела свидетельствуют новые исследования ведущих ученых. “Это очень существенный фактор. Каждый человек должен знать свой индекс массы тела, потому что если он выше на 10-15 килограммов, то риск относительно онкологии растет уже на 30% и так далее. С другой стороны, это указывает на то, что рак можно и нужно предотвращать. Сегодня в мире правительства многих стран, Всемирная организация здравоохранения планируют проводить много встреч, чтобы выработать стратегию противодействия этим проблемам", – отметил И.ПОКАНЕВИЧ.

Он подчеркнул также, что рак стал второй причиной смертности в Европейском регионе. “Смертность от рака в Европе – это одна четвертая общемировых показателей. Европейский регион – лидер по показателям заболеваемости и смертности. Проблема не только в системе охраны здоровья, вредной экологической ситуации. Есть достаточный компонент поведения самого человека и медиков", – отметил И.ПОКАНЕВИЧ.

Он подчеркнул, что 70% случаев заболеваемости раком зависят от определенного поведения человека, образа его жизни, в частности курит ли он, употребляет ли алкоголь, сколько времени подвергается ультрафиолетовому облучению, как питается.