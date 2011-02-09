Не зарегистрированные в Украине вакцины не могут быть использованы

Председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергей РЫЖЕНКО подчеркивает, что вакцины, которые не зарегистрированы в Украине, не могут быть использованы для проведения прививок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерство здравоохранения Украины.

С.РЫЖЕНКО напомнил, что в Украине, согласно Календарю профилактических прививок, предусмотрена вакцинация против кори, паротита, краснухи, которая проводится комбинированной вакциной (КПК) детям в возрасте 12 месяцев, и ревакцинация – в 6 лет.

Он также отметил, что проведение отдельной прививки против кори и краснухи Календарем профилактических прививок не предусмотрено. “Поэтому вакцина любого производителя (в том числе, и индийского) против кори и краснухи не может быть использована для проведения плановых прививок и, соответственно, не может закупаться за централизованные средства”, - сказал С.РЫЖЕНКО.

Он отметил, что согласно действующему законодательству, Украине разрешено использовать лишь те иммунобиологические препараты (вакцины), которые зарегистрированы в Украине и прошли соответствующий лабораторный контроль.

В Минздраве напоминают, что в Календаре профилактических прививок определен перечень инфекций, против которых проводится вакцинация. В разделе Календаря «Прививки по возрасту» предусмотрено проведение прививок против: гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, полиомиелита.

Действующий Календарь профилактических прививок Украины отличается от предыдущих широким внедрением и применением современных, эффективных и безопасных вакцин. Применение этих вакцин для иммунизации детского населения Украины является приоритетным направлением государства, что нашло отражение в принятом Законе Украины „Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 годы”.

На сегодняшний день в Министерстве здравоохранения Украины определена номенклатура вакцин на 2011 год и начаты тендерные процедуры, по результатам которых будет определен перечень вакцин к закупке.