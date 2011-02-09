В 2010 году на оздоровление детей использовано 451 млн. грн.

В 2010 году из государственного бюджета на оздоровление и отдых детей использовано почти 451 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК во время парламентских слушаний на тему: «Оздоровление и отдых детей и молодежи».

Он отметил, что это составляет 96,2% запланированного.

По его словам, уровень финансирования отдыха за последние три года из всех источников увеличился в 1,3 раза, а объемы средств из государственного бюджета за последние 2 года возросли в 2,8 раза.

Вместе с тем он отметил, что в 2010 году стоимость путевок в детских оздоровительных заведениях увеличилась на 13% и составляла, по данным Госкомстата, 119 грн. в день.

Он подчеркнул, что «очевидно, что механизм финансирования устарел и нет государственного заказа на услуги по оздоровлению и отдыху, а средства на местном уровне распыляются».

Д.ТАБАЧНИК отметил, что в прошлом году было несвоевременное проведение тендеров на закупку услуг, и это было связано с задержкой принятия бюджета. По его словам, также государственное казначейство несвоевременно перечисляло деньги за предоставленные оздоровительные услуги, в связи с чем Министерство образования до сих пор имеет «свыше 15 млн. кредиторской задолженности перед детскими центрами «Артек» и «Молодая гвардия».