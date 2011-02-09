В Украине могут отменить летнее и зимнее время

Министерство здравоохранения проведет анализ возможной отмены в Украине перехода на летнее и зимнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Илья ЕМЕЦ.

"Если говорить о летнем времени, я подчеркиваю, хочу сделать анализ по некоторым эпидемиям зимнего времени, а затем уже делать предложения относительно летнего времени", - сказал министр.

Он отметил, что отмена перехода на зимнее время возможна только после такого анализа.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время. По его словам, россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. О традиционном переводе часов в марте Д.МЕДВЕДЕВ говорить не стал, поэтому, по-видимому, 27 марта Россия в последний раз переведет часы вперед.