Завтра в Украине до 6° мороза

Завтра почти во всех регионах Украины ожидается до 6° мороза.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточных областях и местами в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах восточной части страны кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 1-6° мороза, в Карпатах, на севере Левобережья и в восточных областях до 9° мороза, в западной и южной части днем 0-4° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 1-6° мороза.

В столице также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 2-4° мороза.