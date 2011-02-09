В Украине из-за ненастья обесточены 49 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 49 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, без электроснабжения в Житомирской области остались 24 н.п., в Киевской - 17, в Черниговской и Волынской – по 4 н.п.